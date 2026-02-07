صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالا میں مستحق خواتین میں گائے اور بھینسوں کی تقسیم

  • ملتان
بوریوالا میں مستحق خواتین میں گائے اور بھینسوں کی تقسیم

بذریعہ قرعہ اندازی 137 جانور حوالے ، 5ہزار کالائیو سٹاک کارڈ بھی دیا گیا

بورے والا (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بیوہ، مطلقہ اور مستحق دیہی خواتین کو خود کفیل بنانے کے عزم ہے ۔ اس سلسلے میں بوریوالا میں مستحق خواتین میں گائے اور بھینسوں کی تقسیم کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔تقریب میں ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک پنجاب ڈاکٹر سید ندیم بدر، اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا کیپٹن (ر)ارشد اقبال، سابق ایم این اے نذیر احمد آرائیں، ممبران صوبائی اسمبلی ملک نوشیر انجم لنگڑیال،  محمد یوسف کسیلیہ، سابق ایم پی اے سردار خالد محمود ڈوگر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر محسن علی نے شرکت کی ، تحصیل بوریوالا کی دیہی خواتین میں قرعہ اندازی کے ذریعے مجموعی طور پر 137 گائے اور بھینسیں تقسیم کی گئیں اور خواتین کو 5ہزار روپے مالیت کے لائیو سٹاک کارڈز بھی دئیے گئے ۔ ڈی جی لائیو سٹاک پنجاب ڈاکٹر سید ندیم بدر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف متوسط طبقے کی بہتری کا عزم رکھتی ہیں لائیو سٹاک اثاثہ جات فراہمی پروگرام کا مقصد دیہی بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کو خود کفیل بنانا ہے ، مستحق خواتین میں گائے اور بھینس کی تقسیم ڈیجیٹل قرعہ اندازی کے ذریعے شفاف انداز میں کی گئی ہے ۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر محسن علی نے بتایا کہ ضلع وہاڑی کی 932 درخواستوں کی ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی گئی ، ضلع میں 363 مستحق خواتین کو گائے اور بھینس تقسیم کی جا رہی ہیں ۔

 

