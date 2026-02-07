کویتی این جی او کاشاہ جمال میں سلائی مشین سنٹرقائم
بیت الزکوٰۃ ، رفیق فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خواتین کوروزگار کے مواقع فراہم
مونڈکا (نامہ نگار) کویت کی سرکاری این جی او بیت الزکوٰۃ نے پاکستانی این جی او رفیق فاؤنڈیشن کے اشتراک سے شاہ جمال کے نواحی علاقہ وسطی منصورہ موضع دانڑیں میں خواتین کو ہنر مند بنانے اور انہیں باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے سلائی مشین سنٹر قائم کر دیا ہے ۔ اس منصوبے پر کروڑوں روپے لاگت آئی ہے ، جس کا مقصد پسماندہ اور غریب خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ۔سلائی مشین سنٹر کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں سیکڑوں کی تعداد میں علاقہ کی خواتین اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کویتی این جی او کے نمائندہ السید خلف زید مناحی المطیری نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کویت کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ کویت کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے تحفہ ہے ، جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس ادارے کی کامیابی کے لیے کویتی عوام اور حکومت کا تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا۔جماعتِ اسلامی تحصیل مظفرگڑھ کے امیر ملک محمد رمضان روہاڑی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ سنٹر غریب اور نادار خواتین کے لیے باعزت روزگار کا ذریعہ ثابت ہو گا، جہاں خواتین سلائی اور کڑھائی سیکھ کر گھروں میں رہتے ہوئے اپنی آمدن حاصل کر سکیں گی۔