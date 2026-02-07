خانیوال : صفائی آپریشن جاری، علاقوں میں کام کا معائنہ
شہری و دیہی علاقوں میں یکساں طور پر صفائی کی جا رہی ہے ،عثمان خورشید
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی ہدایت پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے چھٹی کے دن بھی صفائی کا آپریشن جاری رکھا۔ ستھرا پنجاب ورکرز شہری اور دیہی علاقوں میں گندگی صاف کرنے میں مصروف رہے ۔ڈسٹرکٹ منیجر عثمان خورشید نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی کے کام اور عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہری و دیہی علاقوں میں یکساں صفائی جاری ہے اور صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔علاوہ ازیں، ڈسٹرکٹ منیجر نے شہریوں سے فیڈ بیک بھی لیا، جنہوں نے صفائی کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہریوں کی سہولت اور صحت و صفائی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے صفائی کے عملے کی تربیت اور نگرانی مستقل جاری رہے گی۔