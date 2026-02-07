صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال : صفائی آپریشن جاری، علاقوں میں کام کا معائنہ

  • ملتان
خانیوال : صفائی آپریشن جاری، علاقوں میں کام کا معائنہ

شہری و دیہی علاقوں میں یکساں طور پر صفائی کی جا رہی ہے ،عثمان خورشید

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی ہدایت پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے چھٹی کے دن بھی صفائی کا آپریشن جاری رکھا۔ ستھرا پنجاب ورکرز شہری اور دیہی علاقوں میں گندگی صاف کرنے میں مصروف رہے ۔ڈسٹرکٹ منیجر عثمان خورشید نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی کے کام اور عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہری و دیہی علاقوں میں یکساں صفائی جاری ہے اور صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔علاوہ ازیں، ڈسٹرکٹ منیجر نے شہریوں سے فیڈ بیک بھی لیا، جنہوں نے صفائی کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہریوں کی سہولت اور صحت و صفائی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے صفائی کے عملے کی تربیت اور نگرانی مستقل جاری رہے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن