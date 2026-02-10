صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سسرالیوں پر تشدد، بیوی پر تیزاب پھینکنے پر مقدمہ درج

  • ملتان
ملتان ( کرائم رپورٹر)سسرالیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے ا ور بیوی پر تیزاب انڈیل کرکے زخمی کرنے کے الزام میں پولیس نے دو افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔۔۔۔

مظفر آباد پولیس کو محمد طارق نے بتایا کہ سمیرا بی بی کی شادی ضمیر سے ہوئی تین بچے پیدا ہوئے جو روٹھ کر والدین کے گھر موجود تھی کہ ملزم اس کا شوہر ضمیر ہمراہ اکرام مسلح ڈنڈے سوٹے آیا ،سسرالیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور طیش میں آکراپنی بیوی پر تیزاب کی بوتل انڈیل دی جو زخمی ہوگئی جسے نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا۔موقع پر لوگوں کا ہجوم جمع ہونے پر ملزم فرار ہوگئے ۔پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

