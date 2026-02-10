سسرالیوں پر تشدد، بیوی پر تیزاب پھینکنے پر مقدمہ درج
ملتان ( کرائم رپورٹر)سسرالیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے ا ور بیوی پر تیزاب انڈیل کرکے زخمی کرنے کے الزام میں پولیس نے دو افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔۔۔۔
مظفر آباد پولیس کو محمد طارق نے بتایا کہ سمیرا بی بی کی شادی ضمیر سے ہوئی تین بچے پیدا ہوئے جو روٹھ کر والدین کے گھر موجود تھی کہ ملزم اس کا شوہر ضمیر ہمراہ اکرام مسلح ڈنڈے سوٹے آیا ،سسرالیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور طیش میں آکراپنی بیوی پر تیزاب کی بوتل انڈیل دی جو زخمی ہوگئی جسے نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا۔موقع پر لوگوں کا ہجوم جمع ہونے پر ملزم فرار ہوگئے ۔پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔