گیلانی لاء کالج کے طلبہ کو رول نمبر سلپس فوری جاری کرنے کا حکم
ملتان ( کورٹ رپورٹر)ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس انوار حسین نے گیلانی لاء کالج بہائالدین زکر یونیورسٹی کے ۔۔۔
طالب علم رضوان وغیرہ کی رٹ پٹیشن نمٹاتے ہوئے یونیورسٹی حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر ان کی دادرسی کریں ،انہیں رول نمبر سلپ جاری کریں تاکہ ان کا قیمتی وقت بچ سکے اور وہ اپنا تدریسی سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ یادرہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے متعدد طلبا و طالبات کو رول نمبر سلپ جاری نہیں کیں جس کی وجہ سے انہیں شدید خدشات لاحق ہیں۔