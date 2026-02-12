صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی کا الزام 6ملزم گرفتارکرلئے گئے

  • ملتان
منشیات فروشی کا الزام 6ملزم گرفتارکرلئے گئے

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں چھ افراد کے خلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔۔۔

 مختلف تھانوں کی حدود میں کارروائیوں کے دوران چرس اور شراب برآمد کی گئی۔مظفر آباد پولیس نے ملزم اسد کے قبضے سے 1040 گرام چرس برآمد کرلی۔ قطب پور پولیس نے ملزم شیر علی سے 20 لٹر شراب، ملزم حسنین رضا اور ملزم نواز سے 10، 10 لٹر شراب برآمد کی۔اسی طرح سیتل ماڑی پولیس نے ملزم عمیر کے قبضے سے 38 لٹر شراب جبکہ قادر پور راں پولیس نے ملزم کاشف سے 5 لٹر شراب برآمد کرلی۔

 

