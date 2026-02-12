صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجہ رام میں مزید دو نوعمر لڑکیاں اغواء

  • ملتان
سکندرآباد (نامہ نگار )تھانہ سٹی راجہ رام کی حدود میں مزید دو نوعمر لڑکیاں اغواء ،ملزمان گھر سے 3تولہ سونا ،ایک لاکھ کے قریب نقدی بھی لے گئے ۔۔

تفصیل کے مطابق راجہ رام کے علاقے شاہ موسیٰ میں محمد اکبر کی 16سالہ بیٹی بشریٰ گھر پر موجود تھی کہ ملزم عامر نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ زبردستی اغواء کر کے لے گیا ۔ تھانہ سٹی کے علاقے چک آر ایس میں سابق سکول ٹیچر شمیم اختر کی بھیجتی کو ملزم علی نے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اغواء کر لیا اور گھر سے تین تولہ سونا ،ایک لاکھ روپے کے قریب نقدی بھی لے گیا ۔پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

