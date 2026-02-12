ڈاکو ؤں کا پل جنداں والا پر ناکا، فائرنگ ،بس ڈرائیور زخمی
گاڑیاں روک کر ڈرائیوروں، مسافروں سے لاکھوں کی نقدی ، موبائل چھین لئے
وہاڑی،میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی،نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈاکوؤں نے رات کی تاریکی میں پل جنداں والا پر ناکا لگا کر کئی گاڑیوں کو روک کر لوٹ لیا۔بتایا جاتا ہے کہ ڈاکوؤں نے واردات کے دوران بس اور کار سواروں پر فائرنگ بھی کی جس سے ایک بس ڈرائیور زخمی ہوگیا۔شہباز قلندر سے واپس آنے والے زائرین سے نقدی ،زیور ات و دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا۔ڈاکوؤں نے ٹرک ٹرالر ڈرائیور اور دیگر مسافروں سے لاکھوں روپے کی رقم اور موبائل فون چھین لیے ۔ڈاکووں نے پل جنڈاں والا پر ناکا لگا کر مسافروں کو یرغمال بنائے رکھا اور موقع پاکر فرار ہوگئے ۔اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی میلسی سعید سیال،ایس ایچ او تھانہ ٹبہ سلطان پور اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع واردات پر پہنچ گئے فرار ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے ۔