بس اور موٹرسائیکل میں تصادم، ایک شخص جاں بحق
حادثہ کوٹ ادو دیوان چوک کے قریب پیش آیا، شریف موقع پر ہی چل بسا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) دیوان چوک کے قریب موٹر سائیکل اور بس کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ تیز رفتاری اور مبینہ لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔تفصیلات کے مطابق کوٹ ادو کے نزدیک دیوان چوک کے قریب ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آنے والی بس سے جا ٹکرایا۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ 34 سالہ محمد شریف موقع پر ہی دم توڑ گیا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی کے بعد لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا۔ حادثے کی اطلاع پولیس کنٹرول روم کو بھی دی گئی جس پر متعلقہ تھانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کا تعلق تحصیل تونسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ واقعہ کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ عینی شاہدین کے بیانات بھی قلمبند کیے جا رہے ہیں۔