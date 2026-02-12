مریم نواز کلینک میں آگ بجھانے والے آلات فعال رکھنے کی ہدایت
جہانیاں(نمائندہ دنیا)مریم نواز کلینک میں آگ بجھانے والے آلات فعال رکھنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں فہد نور نے۔۔۔
مریم نواز ہیلتھ کلینک ٹھٹھہ صادق آباد کا دورہ کر کے طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے صفائی کی صورتحال چیک کی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ اس موقع پر ایمرجنسی وارڈ، سٹور، ادویات کا ریکارڈ، آپریشن تھیٹر اور لیبارٹری کا بھی معائنہ کیا گیا۔ فائر سیفٹی انتظامات بھی چیک کئے گئے ،آگ بجھانے والے آلات کی میعاد ختم پائی گئی جس پر ہسپتال انتظامیہ کو فوری بہتری کی ہدایت جاری کی گئی۔