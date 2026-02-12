صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کلینک میں آگ بجھانے والے آلات فعال رکھنے کی ہدایت

  • ملتان
مریم نواز کلینک میں آگ بجھانے والے آلات فعال رکھنے کی ہدایت

جہانیاں(نمائندہ دنیا)مریم نواز کلینک میں آگ بجھانے والے آلات فعال رکھنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں فہد نور نے۔۔۔

 مریم نواز ہیلتھ کلینک ٹھٹھہ صادق آباد کا دورہ کر کے طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے صفائی کی صورتحال چیک کی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ اس موقع پر ایمرجنسی وارڈ، سٹور، ادویات کا ریکارڈ، آپریشن تھیٹر اور لیبارٹری کا بھی معائنہ کیا گیا۔ فائر سیفٹی انتظامات بھی چیک کئے گئے ،آگ بجھانے والے آلات کی میعاد ختم پائی گئی جس پر ہسپتال انتظامیہ کو فوری بہتری کی ہدایت جاری کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ماہ کے دوران بھتہ خوری کی 19، اسٹریٹ کرائم کی 5100 سے زائد وارداتیں رپورٹ

پولیس چیف کا ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے معیار میں تبدیلیوں کا عندیہ

اغوا برائے تاوان کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے ، سندھ ہائیکورٹ

سائنس میں خواتین کی شمولیت پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ، گورنر سندھ

پختون آباد میں اسپورٹس گراؤنڈ ،فیملی پارک کا سنگ بنیاد

صادقین کی 39 ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن