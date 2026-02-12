صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاری مقدار میں منشیات برآمد ،دو ملزم گرفتار

  • ملتان
بھاری مقدار میں منشیات برآمد ،دو ملزم گرفتار

کہروڑپکا(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چرس۔۔۔

 ،شراب کی چالو بھٹی ،دیسی شراب اور سامان کشید برآمد کرلیا۔ تھانہ صدر پیراں ڈتہ پولیس نے پل گوپال کے نزدیک چھاپہ مارکر منشیات فروش ساجد راجپوت کو قابو کر کے اس سے گٹو میں چھپائی گئی 11کلو گرام چرس برآمدکر لی ، ملزم کو گرفتارکے مقدمہ درج کر لیا ۔پولیس تھانہ سٹی نے مخبر کی اطلاع پر نرنجن موڑ پر منشیات فروش دلشاد چنڑ سے 1320 لٹر دیسی شراب برآمد کر کے چالو بھٹی اور شراب کشید کا سامان بھی قبضے میں لے لیا ۔مزید تفتیش کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کا خدشہ 3 ہزار سے زائد مقامات اور عمارتیں حساس قرار

صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری

ڈپٹی کمشنر حسین سے ممبران امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹرول روم کا دورہ

بھکر میں ارکان اسمبلی کا اجلاس ، سانحہ اسلام آباد پر اظہار افسوس

ریونیو کے متعلقہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن