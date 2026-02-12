بھاری مقدار میں منشیات برآمد ،دو ملزم گرفتار
کہروڑپکا(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چرس۔۔۔
،شراب کی چالو بھٹی ،دیسی شراب اور سامان کشید برآمد کرلیا۔ تھانہ صدر پیراں ڈتہ پولیس نے پل گوپال کے نزدیک چھاپہ مارکر منشیات فروش ساجد راجپوت کو قابو کر کے اس سے گٹو میں چھپائی گئی 11کلو گرام چرس برآمدکر لی ، ملزم کو گرفتارکے مقدمہ درج کر لیا ۔پولیس تھانہ سٹی نے مخبر کی اطلاع پر نرنجن موڑ پر منشیات فروش دلشاد چنڑ سے 1320 لٹر دیسی شراب برآمد کر کے چالو بھٹی اور شراب کشید کا سامان بھی قبضے میں لے لیا ۔مزید تفتیش کی جا رہی ہے ۔