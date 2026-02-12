کوٹ ادو،تین مختلف واقعات میں والد اور خواتین پرتشدد
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ناخلف بیٹے نے والد کو تشدد کا نشانہ بناکرگھرسے نکال دیا،چادر،چار دیواری کا۔۔۔
تقدس پامال کرتے ہوئے ملزمان محنت کش کے گھر داخل،ماں بیٹی کو اٹھانے کی کوشش،ہمسایوں کابھی خاتون پرتشدد۔ تھانہ محمودکوٹ کے علاقہ موضع بیٹ انگڑا کے رہائش ظفراقبال کواس کے ناخلف بیٹے محمد فیضان نے مارپیٹ کر کے گھر سے نکال دیا۔موضع ویرڑسپرا کی رہائش آمنہ بی بی کے گھر میں محمدحسنین،امیر معاویہ اور محمد رزاق نے داخل ہوکرخاتون اوراسکی بیٹی پرتشدد کیا،زبردستی اٹھانے کی کوشش کی۔