کاروباری لین دین میں لاکھوں کا فراڈ، مقدمہ درج
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) کاروباری لین دین میں لاکھوں کا فراڈ، مقدمہ درج ۔ تفصیل کے ۔۔۔
مطابق تھانہ سٹی کے علاقہ وارڈ نمبر 14اے محلہ عارف آباد کے رہائشی محمد صابر نے موقف اختیار کیا کہ انکی شہرمیں زرعی ادویات کی دکان ہے ،مکول کلاں ڈیرہ غازیخان کے ملزم شکیل احمدکے ساتھ کاروباری لین دین اورتعلقات تھے ،ملزم دکان پر آیا اور اپنے کاروبار کو وسعت دینے کیلئے 7 لاکھ روپے بطور ادھار طلب کیے جس پر اعتماد کرتے ہوئے رقم فراہم کر دی،ملزم نے یقین دہانی کرائی کہ مقررہ مدت میں رقم واپس کر دے گا ، بعد ازاں اس نے بوگس چیک دے کر رقم کی ادائیگی سے انکار کردیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔