صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائی، احسن گینگ کے 2 ملزم گرفتار

  • ملتان
پولیس کی کارروائی، احسن گینگ کے 2 ملزم گرفتار

موٹرسائیکل، رکشہ اور 25لاکھ روپے سے زائد نقدی برآمد کرلی گئی ہے

ملتان(کرائم رپورٹر)تھانہ راجہ رام پولیس نے احسن گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ۔ گرفتار ملزموں میں احسن علی اور رمضان شامل ہیں۔ پولیس نے ملزموں کے قبضے سے 125 موٹرسائیکلیں، موٹر رکشہ اور 25 لاکھ روپے سے زائد نقدی برآمد کر لی ہے ۔ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ گینگ چوری، ڈکیتی اور موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ اب تک کئی مقدمات ٹریس کئے جا چکے ہیں۔ایس ایچ او تھانہ راجہ رام قیصر علی نے بہترین حکمت عملی اور جدید تفتیشی طریقہ کار کے تحت ملزموں کو گرفتار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکمہ ایکسائز کی 7 ماہ میں 1 ارب 27 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس ریکوری

رمضان میں تمام شاہراہوں پر روشنی کا انتظام کیا جائے، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا ستھرا پنجاب پروگرام پر عملدرآمد کا جائزہ کیلئے طویل دورہ

انتہا پسندی کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک اور سیمینار

چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل ہاکی چیمپئن شپ ،چار میچز کھیلے گئے

یونیورسٹی آف سرگودھا میں فوٹوگرافی مقابلے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ