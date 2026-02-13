پولیس کی کارروائی، احسن گینگ کے 2 ملزم گرفتار
موٹرسائیکل، رکشہ اور 25لاکھ روپے سے زائد نقدی برآمد کرلی گئی ہے
ملتان(کرائم رپورٹر)تھانہ راجہ رام پولیس نے احسن گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ۔ گرفتار ملزموں میں احسن علی اور رمضان شامل ہیں۔ پولیس نے ملزموں کے قبضے سے 125 موٹرسائیکلیں، موٹر رکشہ اور 25 لاکھ روپے سے زائد نقدی برآمد کر لی ہے ۔ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ گینگ چوری، ڈکیتی اور موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ اب تک کئی مقدمات ٹریس کئے جا چکے ہیں۔ایس ایچ او تھانہ راجہ رام قیصر علی نے بہترین حکمت عملی اور جدید تفتیشی طریقہ کار کے تحت ملزموں کو گرفتار کیا۔