الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے چیرٹی ڈنر کا انعقاد
وہاڑی (خبرنگار) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کی جانب سے مقامی شادی ہال میں چیرٹی ڈنر کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب میں پاکستان کے نامور شاعر ڈاکٹر بدر منیر، ڈائریکٹر واش پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سید راشد داؤد اور وائس چیئرمین جنوبی پنجاب ولید ناصر چوہدری کے علاوہ مخیر حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی سید جاوید حسین شاہ، جنرل سیکرٹری ملک مقصود اطہر اعوان اور نائب صدر راؤ خلیل احمد نے تقریب میں شرکت پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔