سرکاری ریٹ مقرر کرتے وقت منافع بھی مدنظر رکھا جائے :انجمن تاجران

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار) ریٹ لسٹ میں خریداری لاگت اور جائز منافع شامل نہ ہونے سے سرکاری نرخ ناقابلِ عمل ہو جاتے ہیں، جس سے حکومت کے مہنگائی کنٹرول امیج کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔

انجمن تاجران نے ایک مشترکہ بیان میں چیئرمین پرائس کنٹرول پنجاب محترمہ سلمہ بٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیائے خورونوش کی سرکاری ریٹ لسٹ مقرر کرتے وقت خریداری لاگت کے ساتھ دکانداروں کے لیے مناسب اور جائز منافع کو بھی مدنظر رکھا جائے ۔انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں حکومتِ پنجاب کا مہنگائی کنٹرول کے حوالے سے امیج مثبت ہے۔

