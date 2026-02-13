اڈا خدا بخش والا بجلی کی سہولت سے محروم ،کاروبار متاثر
ماہڑہ (نامہ نگار) یوسی ماہڑہ چوک مکول روہیلا روڈ کے درمیان اڈا خدا بخش والا بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔
ہزاروں نفوس پر مشتمل اس چوک کے اردگرد کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں۔ ملحقہ بستی خانن والا سے چند کھمبوں کی دوری پر واقع یہ سٹاپ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ویلڈنگ، الیکٹرانک، آٹا چکی اور دیگر دکانیں شروع نہیں ہو سکیں۔ لوگ دور دراز علاقوں میں کام اور خرید و فروخت کے لیے جانے پر مجبور ہیں۔ مقامی افراد نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری بجلی فراہم کی جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں فروغ پا سکیں۔