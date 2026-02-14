جمعیت طلباء اسلام کا آج یوم حیاء منانے کا اعلان
ملتان (کرائم رپورٹر)جمعیت طلباء اسلام پاکستان کے مرکزی صدر ملک محمد اویس اور مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالمنان کاکڑ نے۔۔۔
14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے بجائے \"یومِ حیا\" منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویلنٹائن ڈے مغربی تہذیب کا ایک فحش اور بے حیائی پر مبنی کلچر ہے جسے مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔انہوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ اسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ جبکہ ویلنٹائن ڈے معاشرے میں بے پردگی، فحاشی، آزادانہ میل جول اور اخلاقی انحطاط کو فروغ دیتا ہے ۔