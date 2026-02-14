ملتان پریس کلب الیکشن ایس اوپیز جاری کردیئے گئے
ملتان (لیڈی رپورٹر)الیکشن کمیٹی ملتان پر یس کلب کا اجلاس بابت الیکشن پریس کلب 2026-27 جمعہ کے روز منعقد ہو ا۔اجلاس کی صدارت چیئر میں الیکشن کمیٹی ظفر آہیر نے کی ،اجلاس میں ارکان فضیل سہو ،تاثیر سبحانی گجر ،احمد بزدار اور اظہار ڈوگر نے شر کت کی ۔اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ الیکشن ڈے کے لئے ضابطہ بھی اخلاق طے کیا گیا ۔اجلاس میں طے۔۔۔
پایا کہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے جاری کردہ ووٹر لسٹ میں شامل تمام ارکان پریس کلب حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے ۔-ووٹنگ پندرہ فروری بروز اتوار صبح نوبجے سے شام پانچ بجے تک بنا کسی وقفہ کے جاری رہے گی ۔امیدواران سے گزارش ہے کہ وہ پولنگ سے ایک گھنٹہ قبل اپنے پولنگ ایجنٹ مقرر کریں گے ۔