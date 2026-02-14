صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان پریس کلب الیکشن ایس اوپیز جاری کردیئے گئے

  • ملتان
ملتان پریس کلب الیکشن ایس اوپیز جاری کردیئے گئے

ملتان (لیڈی رپورٹر)الیکشن کمیٹی ملتان پر یس کلب کا اجلاس بابت الیکشن پریس کلب 2026-27 جمعہ کے روز منعقد ہو ا۔اجلاس کی صدارت چیئر میں الیکشن کمیٹی ظفر آہیر نے کی ،اجلاس میں ارکان فضیل سہو ،تاثیر سبحانی گجر ،احمد بزدار اور اظہار ڈوگر نے شر کت کی ۔اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ الیکشن ڈے کے لئے ضابطہ بھی اخلاق طے کیا گیا ۔اجلاس میں طے۔۔۔

 پایا کہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے جاری کردہ ووٹر لسٹ میں شامل تمام ارکان پریس کلب حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے ۔-ووٹنگ پندرہ فروری بروز اتوار صبح نوبجے سے شام پانچ بجے تک بنا کسی وقفہ کے جاری رہے گی ۔امیدواران سے گزارش ہے کہ وہ پولنگ سے ایک گھنٹہ قبل اپنے پولنگ ایجنٹ مقرر کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی ہوگی ،کمشنر راولپنڈی

راولپنڈی، آئل ٹینکر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

سانحہ ترلائی کیخلاف مری اور تلہ گنگ میں احتجاجی ریلیاں

اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے انتخابات آج ،صدر کیلئے ون ٹو ون مقابلہ

بوجہ مرمتی سواں گرڈ سٹیشن عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

مردان، موٹرسائیکل کی ٹکر سے 6سالہ بچہ جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن