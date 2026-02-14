بانی پی ٹی آئی کے علاج کیلئے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے ،روبینہ اختر
ملتان (لیڈی رپورٹر)تحریک انصاف کی رہنما اور این اے 148 کی امیدوار ڈاکٹر روبینہ اختر نے مطالبہ کیا ہے۔۔۔
کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج سپریم کورٹ کے احکامات اور ان کی مشاورت سے میڈیکل بورڈ کے ذریعے کرایا جائے تاکہ ان کی صحت کی اصل صورتحال قوم کے سامنے آئے ۔این اے 148 بستی نواب پور میں خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر روبینہ اختر نے کہا کہ عمران خان گزشتہ دو برس سے قید و بند کی صعوبتیں جواں مردی سے برداشت کر رہے ہیں، تاہم انہیں بنیادی سہولیات اور طبی معائنے کی مکمل سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔