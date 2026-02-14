نواں شہر چوک ، ٹرک کی ٹکر سے گرنے والے پولز، تار نصب ،بجلی بحال
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو)حسن پروانہ /نواں شہر سب ڈویژنوں کی ٹیم نے نواں شہر چوک پر ٹرک کی ٹکر سے گرنے والے پولز اور تار نصب کرکے بجلی کی ۔۔۔
سپلائی بحال کردی ۔ جمعرات کی صبح میپکو حسن پروانہ سب ڈویژن کو اطلاع دی گئی کہ نواں شہر چوک پر تار زمین بوس ہوگئے اور ہائی ٹینشن پول گرے ہوئے ہیں۔ ٹیم کے موقع پر پہنچنے پر معلوم ہواکہ سامان سے لوڈ ٹرک بے قابوہوکر چوک پر نصب 11کے وی ہائی ٹینشن سے جا ٹکرایا جس سے 4پولز اور تار گرگئے اور حسن پروانہ سب ڈویژن کے ابدالی روڈ فیڈر ، نواں شہر سب ڈویژن کے چلڈرن کمپلیکس فیڈر کی بجلی منقطع ہوگئی ۔