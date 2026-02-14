تھانہ صدر تونسہ پولیس کی کارروائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار
ڈیرہ غازیخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ صدر تونسہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہری کو جان سے مارنے کی نیت سے۔۔۔
فائرنگ کرنے والے ملزم محمد آصف کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ایس ایچ او شہزاد افضل نے پولیس ٹیم کے ہمراہ فوری کارروائی کی۔ ملزم نے ذاتی دشمنی کی بنا پر شہری کو نشانہ بنایا تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔