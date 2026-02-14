رابی کلاتھ مارکیٹ کا چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے الحاق
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران رابی کلاتھ مارکیٹ، ختم نبوت روڈ نے اپنے بزرگ تاجر رہنما خواجہ شفیق اور ۔۔۔
چیمبر عہدیداروں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا اور باقاعدہ طور پر چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے الحاق کا اعلان کیا۔ تقریب میں مہمانوں اور عہدیداروں کی دستار بندی بھی کی گئی۔استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چونگی نمبر 14 حافظ عمران سجاد قریشی نے کہا کہ طویل عرصہ چیمبر مخالفین کے ساتھ چلنے کے بعد کردار اور قول و فعل میں تضاد دیکھ کر دوری اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ محمد شفیق کی قیادت میں چیمبر کی کارکردگی قابل ستائش ہے ۔
، اسی وجہ سے الحاق کا اعلان کیا جا رہا ہے ۔