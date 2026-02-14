حادثے میں جاں بحق باپ ،2 بیٹیاں سپر د خاک
رحیم یارخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کی ہلاکت کا معاملہ’ باپ بیٹیوں سمیت سپردخاک۔۔۔
’ ہرآنکھ اشکبار’ علاقہ بھر کی فضاء دن بھر سوگوار رہی۔ تفصیل کے مطابق گذشتہ شب چک 112این پی کا رہائشی 41سالہ محمدفیاض اپنی بیوی سائرہ’ بیٹیوں مسکان اورایمان کے ہمراہ موٹرسائیکل پر گھرجارہاتھا کہ سامنے سے آنیوالے موٹرسائیکل سے تصادم کے نتیجہ میں سڑک پر گرنے کے باعث پیچھے سے آنیوالے گنے سے لوڈ ٹریکٹرٹرالی نے فیاض احمد کو دوکمسن بیٹیوں سمیت کچل ڈالا تھا جس کے نتیجہ میں باپ کی بیٹیوں سمیت موقع پر ہی ہلاکت ہوگئی تھی جبکہ بیوی سائرہ اور دوسرے موٹرسائیکل سوار یاسر اورمزمل زخمی ہوگئے تھے ۔