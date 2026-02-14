صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثے میں جاں بحق باپ ،2 بیٹیاں سپر د خاک

  • ملتان
حادثے میں جاں بحق باپ ،2 بیٹیاں سپر د خاک

رحیم یارخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کی ہلاکت کا معاملہ’ باپ بیٹیوں سمیت سپردخاک۔۔۔

’ ہرآنکھ اشکبار’ علاقہ بھر کی فضاء دن بھر سوگوار رہی۔ تفصیل کے مطابق گذشتہ شب چک 112این پی کا رہائشی 41سالہ محمدفیاض اپنی بیوی سائرہ’ بیٹیوں مسکان اورایمان کے ہمراہ موٹرسائیکل پر گھرجارہاتھا کہ سامنے سے آنیوالے موٹرسائیکل سے تصادم کے نتیجہ میں سڑک پر گرنے کے باعث پیچھے سے آنیوالے گنے سے لوڈ ٹریکٹرٹرالی نے فیاض احمد کو دوکمسن بیٹیوں سمیت کچل ڈالا تھا جس کے نتیجہ میں باپ کی بیٹیوں سمیت موقع پر ہی ہلاکت ہوگئی تھی جبکہ بیوی سائرہ اور دوسرے موٹرسائیکل سوار یاسر اورمزمل زخمی ہوگئے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اونچی عمارتوں کے حفاظتی نظام میں تبدیلیوں کا فیصلہ

شیخ زاید ہسپتال:سالانہ سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ایل ڈی اے رولز میں ترامیم کی باقاعدہ منظوری دیدی گئی

جنرل ہسپتال: پیریٹونیل ڈائیلاسز پر ورکشاپ

ستھرا پنجاب :تمام فیلڈ سٹاف کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی تربیت

جیلانی پارک میں رمضان بچت فیسٹیول کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن