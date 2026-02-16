بحرانوں کے خاتمہ کیلئے جمہوری استحکام اورآئین کی بالا دستی ضروری، خالد محمود
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کہاکہ جمہوری نظام کی مضبوطی اور آئین کی بالادستی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے ۔
تمام سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں فیصلے کریں۔انہوں نے زور دیا کہ پیپلز پارٹی عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتی رہے گی اور عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر معاشی استحکام، روزگار کے مواقع اور امن و امان کی بہتری کے لیے ٹھوس اور مو ثر حکمت عملی پیش کرے تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالا جا سکے ۔ان خیالات کااظہا رانہوں نے پارٹی کارکنوں سے بات چیت کے دوران کیا۔