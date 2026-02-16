صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان المبارک کی آمد ،قصابوں کے من مانے ریٹ مقرر

  • ملتان
ماچھیوال (نامہ نگار) رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی ماچھیوال اور گردونواح میں قصابوں نے من مانے ریٹ وصول کرنا شروع کر دئیے جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ماچھیوال، پکھی موڑ، اڈا 37 پھاٹک، ظہیر نگر اور 14والہ اڈا میں سرکاری ریٹ لسٹیں غائب ہیں جبکہ سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی متحرک نظر نہیں آ رہیں جس کے باعث دکاندار کھلے عام منافع خوری میں مصروف ہیں۔حکومتی نرخنامے کے مطابق بڑا گوشت 700 روپے اور چھوٹا گوشت 1500 روپے فی کلو مقرر ہے ، تاہم دکاندار بڑا گوشت 1100 سے 1200 روپے جبکہ چھوٹا گوشت 2200 سے 2500 روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے قبل ہی قیمتوں میں بے جا اضافہ کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے ۔شہریوں ولید، احمد، اویس، عدنان، اللہ رکھا، عالم شیر اور وارث علی نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شہریوں کو مناسب نرخوں پر معیاری اور صحت مند گوشت کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔

 

