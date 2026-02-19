عمامہ پہننے والوں کو ہیلمٹ سے استثنیٰ دیا جائے ،غلام مرتضیٰ
ٹریفک قوانین تسلیم، مذہبی شعائر ، روایات کا احترام یقینی بنایا جائے
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران شریف پلازہ کا اہم اجلاس نائب صدر چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان و صدر شیخ غلام مرتضیٰ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری خواجہ شفیق الرحمن، خواجہ حفیظ الرحمن، خواجہ انیس الرحمن، شازیب مرتضیٰ، شیخ فیصل رفیق اور محمد ریحان سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔اجلاس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں تاجر رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے سکھ کمیونٹی کو مذہبی پگڑی کے باعث ہیلمٹ پہننے سے استثنیٰ دینے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام مذہبی آزادی کے احترام کا مظہر ہے اور سکھ برادری کو درپیش ایک اہم مسئلے کا عملی حل بھی ہے ۔تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اسی تناظر میں حکومت کو عمامہ پہننے والوں کے معاملے پر بھی مثبت پیش رفت کرنی چاہیے ، کیونکہ عمامہ پہننا سنتِ رسول ﷺ ہے اور اس سے وابستہ افراد کو بھی ٹریفک قوانین کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری اپنی جگہ ضروری ہے ، تاہم مذہبی شعائر اور روایات کا احترام بھی یقینی بنایا جانا چاہئے ۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت اس معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لے اور عمامہ پہننے والے افراد کو بھی ہیلمٹ سے استثنیٰ دینے کے لئے مناسب قانون سازی یا نوٹیفکیشن جاری کرے۔ تاکہ مذہبی روایات کا تحفظ ممکن ہو سکے ۔آخر میں انجمن تاجران شریف پلازہ کے رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ حکومت تاجروں اور شہریوں کے جائز مطالبات پر مثبت پیش رفت کرے گی۔