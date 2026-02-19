صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے چیف منسٹر پنجاب لیپ ٹاپ پروگرام کے تحت درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے ۔ اب طلبہ 28 فروری 2026 تک پروگرام کے آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام حال ہی میں۔۔۔

 پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے طلبہ تک بھی وسیع کیا گیا ہے ۔اہل امیدوار تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر مفت لیپ ٹاپ کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔، اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے طلبہ کے لئے کم از کم 65 فیصد نمبر ضروری ہیں۔ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ہائر ایجوکیشن کے طلبہ کے لئے ڈیجیٹل وسائل تک رسائی کو بہتر بنانے کے لئے کیا گیا ہے ۔

 

 

 

