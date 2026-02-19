صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی ٹینشن تار کے قریب شاخوں کی کٹائی یقینی بنائی جائے ، وسیم اختر

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن سرکل وہاڑی ملک وسیم اختر نے بوریوالہ میں ہائی ٹینشن اور لو ٹینشن لائنوں کے قریب درختوں کی شاخوں کی غیر معیاری کٹائی پر افسروں اور فیلڈ سٹاف کی سرزنش کرتے ہوئے۔۔۔

 عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔انہوں نے سیٹلائٹ ٹاؤن سب ڈویژن بوریوالہ کے 11 کے وی لاہور روڈ فیڈر کے علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور جاری مینٹیننس کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ہدایت کی گئی کہ درختوں کی شاخیں کم از کم 10 سے 12 فٹ تک کلیئر کی جائیں تاکہ فیڈر کی محفوظ اور بلا تعطل آپریشن یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ صرف 2 سے 3 فٹ تک کٹائی غیر معیاری عمل ہے جس سے لائن فالٹس، ٹرپنگ اور حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور صارفین کو بجلی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے ۔

 

