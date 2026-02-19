سود سے متعلق عوام کو آگاہی فراہم کی جائے ، غلام رسول میو
ملتان (لیڈی رپورٹر)میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان کے مرکزی چیئرمین چودھری غلام رسول میو نے سٹی صدر جمشید میو کی رہائش گاہ پر مرکزی و بانی چیف آرگنائزر سلیم الرحمن میو کے ہمراہ علماء کرام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مولانا عبدالرحیم قریشی، قاری طارق،۔۔۔
قاری محمد نوید، قاری محمد وقاص، قاری زاہد، مولانا عبدالوہاب سمیت دیگر علماء اور نوید الرحمن میو، رامق علی شریک ہوئے ۔ملاقات کے دوران ملک میں سودی نظام کے خاتمے اور اس کے معاشی و معاشرتی نقصانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ علماء کرام پر زور دیا گیا کہ وہ منبر و محراب کے ذریعے عوام میں سود کی حرمت اور اس کے نقصانات سے آگاہی فراہم کریں تاکہ اس برائی سے نجات حاصل کی جا سکے ۔