پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل وفد کا دورہ چلڈرن ہسپتال
ملتان (لیڈی رپورٹر)چلڈرن ہسپتال ملتان میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے معزز وفد نے مختلف سب سپیشلٹی ۔۔۔
شعبہ جات کی منظوری کے لئے تفصیلی دورہ کیا۔ یہ اقدام ادارے کی تعلیمی و طبی خدمات کے اعلیٰ معیار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے ۔اس موقع پر ہسپتال کے ڈین نے وفد کے سامنے جامع پریذنٹیشن پیش کی، جس میں ادارے کی کارکردگی، تربیتی نظام، سہولیات اور متعلقہ شعبہ جات کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ جن شعبہ جات کا جائزہ لیا گیا، ان میں پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری، پیڈیاٹرک نیفرولوجی، پیڈیاٹرک نیورولوجی، پیڈیاٹرک گیسٹروانٹرولوجی، پیڈیاٹرک اینڈوکرائنولوجی و ذیابیطس، اینستھیزیولوجی، ریڈیالوجی، پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی، شعبہ نوزائیدہ (نیونیٹالوجی) اور ڈیویلپمنٹل پیڈیاٹرکس شامل تھے ۔