پنجاب ٹیکنیکل بورڈ :دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے دوسرے سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔۔۔۔
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے دوسرے سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔ نتائج کے مطابق ڈپلومہ آف ایسوسی ایٹ انجینئر اور ڈپلومہ ان کامرس کے امتحانات کے ساتھ ساتھ میٹرک ٹیک اور میٹرک ووکیشنل کے امتحانات کے نتائج بھی جاری کئے گئے ہیں۔دسمبر اور جنوری میں منعقد ہونے والے امتحانات میں کل 47,556 طلبہ نے شرکت کی، جن میں سے 14,390 امیدوار کامیاب قرار پائے ، جس کے باعث کامیابی کا تناسب 30.26 فیصد رہا۔ امتحانی نتائج فنی تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں تاکہ طلبہ آسانی سے نتائج دیکھ سکیں۔