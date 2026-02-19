صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیسمین لائنز کلب کا فلاحی سرگرمیوں کا اعلان

  • ملتان
جیسمین لائنز کلب کا فلاحی سرگرمیوں کا اعلان

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان جیسمین لائنز کلب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس صدر عاصمہ ارسلان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔۔۔

جس میں جاری اور آئندہ فلاحی سرگرمیوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں کلب کے تنظیمی اور انتظامی امور بھی زیر بحث آئے ۔صدر عاصمہ ارسلان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مستحق اور نادار افراد میں راشن اور تحائف تقسیم کئے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ خدمتِ خلق کلب کا بنیادی مقصد ہے اور اسی جذبے کے تحت تمام ممبران کو متحد ہو کر فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہئے۔اجلاس میں سالانہ وزٹیشن کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی اور مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال ہوا۔

 

