صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرپلس اساتذہ کی ریلیونگ، نئی تعیناتی تاریخ میں توسیع

  • ملتان
سرپلس اساتذہ کی ریلیونگ، نئی تعیناتی تاریخ میں توسیع

ملتان (خصوصی رپورٹر) محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے ملتان سمیت صوبہ بھر میں سرپلس اساتذہ کی ریلیونگ اور نئی تعیناتی پر۔۔۔

جوائننگ کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے ۔ اس حوالے سے تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو باضابطہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ فیصلے پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔سیکرٹری سکول ایجوکیشن کی ہدایات کے مطابق تمام سی ای اوز اس امر کی تصدیق فراہم کریں گے کہ ضلع میں موجود تمام سرپلس اساتذہ آج صبح 11 بجے تک اپنے سابقہ سکولوں سے ریلیو ہو کر نئی جائے تعیناتی پر جوائن کر چکے ہیں۔مزید ہدایت کی گئی ہے کہ اس ضمن میں جاری کیا جانے والا سرٹیفکیٹ متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور ضلع کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے دستخطوں سے تصدیق شدہ ہونا چاہئے۔ مقررہ وقت تک مکمل عملدرآمد کی رپورٹ جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔محکمہ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا اور تدریسی نظام کو مؤثر بنانا ہے تاکہ طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو۔

 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد