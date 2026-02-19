سرپلس اساتذہ کی ریلیونگ، نئی تعیناتی تاریخ میں توسیع
ملتان (خصوصی رپورٹر) محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے ملتان سمیت صوبہ بھر میں سرپلس اساتذہ کی ریلیونگ اور نئی تعیناتی پر۔۔۔
جوائننگ کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے ۔ اس حوالے سے تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو باضابطہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ فیصلے پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔سیکرٹری سکول ایجوکیشن کی ہدایات کے مطابق تمام سی ای اوز اس امر کی تصدیق فراہم کریں گے کہ ضلع میں موجود تمام سرپلس اساتذہ آج صبح 11 بجے تک اپنے سابقہ سکولوں سے ریلیو ہو کر نئی جائے تعیناتی پر جوائن کر چکے ہیں۔مزید ہدایت کی گئی ہے کہ اس ضمن میں جاری کیا جانے والا سرٹیفکیٹ متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور ضلع کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے دستخطوں سے تصدیق شدہ ہونا چاہئے۔ مقررہ وقت تک مکمل عملدرآمد کی رپورٹ جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔محکمہ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا اور تدریسی نظام کو مؤثر بنانا ہے تاکہ طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو۔