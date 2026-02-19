صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ،راشد اکرام

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ راشد اکرام نے رمضان المبارک کی آمد پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے ۔انہوں نے کہا کہ رمضان عبادات، صبر اور ایثار کا مہینہ ہے اور ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہئیں۔

