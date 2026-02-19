رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ،راشد اکرام
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ راشد اکرام نے رمضان المبارک کی آمد پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے ۔انہوں نے کہا کہ رمضان عبادات، صبر اور ایثار کا مہینہ ہے اور ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہئیں۔
پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ راشد اکرام نے رمضان المبارک کی آمد پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے ۔انہوں نے کہا کہ رمضان عبادات، صبر اور ایثار کا مہینہ ہے اور ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہئیں۔