نویں جماعت کی طالبہ لاپتہ، اغوا کا شبہ

  • ملتان
نویں جماعت کی طالبہ لاپتہ، اغوا کا شبہ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)نویں جماعت کی طالبہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی، والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا،اغوائکا شبہ۔

تفصیل کے مطابق تھانہ سٹی کی حدود وارڈ نمبر 4 کے رہائشی عبدالعزیز گرمانی نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کی 16 سالہ بیٹی گل لالہ المرتضیٰ کیمبرج سکول وارڈ نمبر 14 سی میں نویں جماعت کی طالبہ ہے ، سکول اوقات میں حالیہ تبدیلی کے باعث چھٹی کا وقت ایک بجے کر دیا گیا تھا جس کا اہل خانہ کو علم نہ تھا۔ بچی حسب معمول سکول گئی مگر واپس گھر نہ پہنچی۔تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ تمام طالبات چھٹی کے بعد جا چکی تھیں۔والد نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ کسی شخص نے اس کی بیٹی کو ورغلا کر اغوا کیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش اور تفتیش شروع کر دی ہے۔

