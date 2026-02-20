خالد محمود ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 وہاڑی تعینات
وہاڑی،دوکوٹہ (نمائندہ خصوصی،نامہ نگار)ڈاکٹر خالد محمود ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 وہاڑی تعینات۔
تفصیل کے مطابق ضلع وہاڑی میں ڈاکٹر خالد محمود کو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو وہاڑی تعینات کر دیا جنہوں نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔ سابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئردانش خلیل کے حال ہی میں سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد محمود اس سے قبل ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیکل ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں بھی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں۔