تھانہ شیخ فاضل میں رشوت لیتے ہوئے اے ایس آئی گرفتار

  • ملتان
تھانہ شیخ فاضل میں رشوت لیتے ہوئے اے ایس آئی گرفتار

وہاڑی، بورے والا (خبر نگار، سٹی رپورٹر) اینٹی کرپشن سرکل آفیسر منصور احمد خان نے سول جج بورے والا واجد علی حیدر کے ہمراہ تھانہ شیخ فاضل میں چھاپہ مار کر اے ایس آئی نورالدین زنگی کو 20 ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق مقامی شہری نے شکایت کی تھی کہ اے ایس آئی نورالدین زنگی اس سے غیر قانونی طور پر رشوت طلب کر رہا ہے ۔ شکایت کی روشنی میں اینٹی کرپشن ٹیم موقع پر پہنچی اور کارروائی کے بعد ملزم کو اینٹی کرپشن کی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

