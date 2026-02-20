صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ منیجر اوقاف وہاڑی سے خانیوال تعینات

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) محکمہ اوقاف میں اہم انتظامی ردوبدل کے تحت ڈسٹرکٹ منیجر اوقاف خالد محمود کو وہاڑی سے خانیوال منتقل کر دیا گیا جبکہ خانیوال میں تعینات ضیاء لاشاری کو وہاڑی تعینات کیا گیا ہے۔

محکمہ اوقاف کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق دونوں افسران کو فوری طور پر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق یہ تبادلے انتظامی امور کو مؤثر بنانے اور محکمانہ کارکردگی بہتر کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ وہاڑی میں تعینات ہونے والے ضیاء لاشاری سے توقع ہے کہ وہ ضلع میں اوقاف کے معاملات کو احسن انداز میں آگے بڑھائیں گے جبکہ خالد محمود خانیوال میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔

