لاکھوں کے بکرے بکریاں، موٹر اور ٹوٹیاں چوری

  • ملتان
مرغی شاپ سے ہزاروں مالیت کی مرغیاں بھی غائب، الگ الگ مقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)کوٹ ادو سرکل میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف مقامات پر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ مستقل درمیانی کے رہائشی عبدالعزیز نے گھر کے ساتھ بھانہ بنا رکھا تھا۔ وہ جانوروں کو چارہ ڈال کر سو گیا۔ صبح دیکھا تو چار بکریاں مالیت ایک لاکھ 80 ہزار روپے اور سات بکرے مالیت چار لاکھ 60 ہزار روپے غائب تھے ۔اسی طرح گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک اور کوڑے خان سکول سے رات کی تاریکی میں موٹر پانی مالیت 30 ہزار روپے اور ٹوٹیاں مالیت ایک ہزار 50 روپے چوری کر لی گئیں۔مزید برآں سینما چوک پر محمد شہباز کی مرغی شاپ کا تالا توڑ کر 80 ہزار روپے مالیت کی مرغیاں چرا لی گئیں۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

