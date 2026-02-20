جرائم پیشہ گینگ گرفتار، 9 لاکھ روپے کامال مسروقہ برآمد
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
اسی سلسلہ میں تھانہ فتح شاہ نے سرقہ عام اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث متحرک گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے گینگ کے چارارکان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران پندرہ مقدمات ٹریس کیے گئے اور نو لاکھ دس ہزار روپے سے زائد مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا گیا۔ برآمد شدہ مال میں تین لاکھ دس ہزار روپے نقدی، پانچ موٹر سائیکلیں، سولر پلیٹس اور دیگر قیمتی سامان شامل ہے۔ گرفتار ملزموں میں مختار، ارشد ، ناصر اور محمد سلیم شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے چار پسٹل بھی برآمد کئے ۔ ڈی پی او تصور اقبال نے کامیاب کارروائیوں پر پولیس ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔