ایس ایچ او پر فائرنگ کرنیوالا ملزم زخمی حالت میں گرفتار
مقابلے کے دوران فرار ہواتوتعاقب کر کے پکڑ لیا گیا، موٹرسائیکل ، پستول برآمد
وہاڑی، بوریوالا (خبر نگار،نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر، نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ سٹی پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ سٹی بوریوالا کی ٹیم معمول کی گشت پر تھی کہ پل لنگڑیال کے قریب ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے دوران ایک ملزم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فتح شاہ کی جانب فرار ہو گیا۔پولیس نے فوری تعاقب کیا تو بھٹو کالونی کے نزدیک فرار ہونے والا ملزم زخمی حالت میں موٹر سائیکل سے گر گیا جسے موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا۔
پولیس نے ملزم کے قبضہ سے موٹر سائیکل اور پسٹل برآمد کر کے تحویل میں لے لیا۔اطلاع ملنے پر ایس ڈی پی او سرکل بوریوالا رانا محمد عمران ٹیپو بھی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ۔ ریکارڈ چیک کرنے پر زخمی ملزم کی شناخت محمد عابد ولد سلیم قوم ملک سکنہ 445 ای بی کے نام سے ہوئی جو چوری، ڈکیتی اور رابری کے متعدد مقدمات میں ملوث پایا گیا۔ایس ایچ او تھانہ سٹی بوریوالا رانا ثاقب نذیر اور ان کی ٹیم نے زخمی ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔