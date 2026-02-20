صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول ٹیچر اقبال ظفر کے اعزاز میں الوداعی تقریب

  • ملتان
سکول ٹیچر اقبال ظفر کے اعزاز میں الوداعی تقریب

بارہ میل (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ ہائی سکول چک نورنگ شاہ میں ٹیچر محمد اقبال ظفر کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں سابق صوبائی وزیر سید حسین جہانیاں گردیزی ،سابق اے ای او پلاننگ ملک مشتاق احمد چغتائی ودیگر نے شرکت کی۔سید حسین جہانیاں گردیزی نے کہا کہ کسی بھی ادارے سے سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ ان کی زندگی کا حصہ اور باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے ، تعلیم اور تربیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ اساتذہ کے فرائض میں شامل ہے ۔ اقبال ظفر نے ادارے میں رہتے ہوئے تدریس کے ساتھ بچوں کی تربیت میں بھی مثالی کردار ادا کیاہے جس پر بچوں کے والدین ان کے اس کردار پر فخر محسوس کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ