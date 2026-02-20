سکول ٹیچر اقبال ظفر کے اعزاز میں الوداعی تقریب
بارہ میل (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ ہائی سکول چک نورنگ شاہ میں ٹیچر محمد اقبال ظفر کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں سابق صوبائی وزیر سید حسین جہانیاں گردیزی ،سابق اے ای او پلاننگ ملک مشتاق احمد چغتائی ودیگر نے شرکت کی۔سید حسین جہانیاں گردیزی نے کہا کہ کسی بھی ادارے سے سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ ان کی زندگی کا حصہ اور باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے ، تعلیم اور تربیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ اساتذہ کے فرائض میں شامل ہے ۔ اقبال ظفر نے ادارے میں رہتے ہوئے تدریس کے ساتھ بچوں کی تربیت میں بھی مثالی کردار ادا کیاہے جس پر بچوں کے والدین ان کے اس کردار پر فخر محسوس کرتے ہیں۔