دائرہ دین پناہ میں موبائل ڈرائیونگ لائسنس سروس کا آغاز
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) دائرہ دین پناہ میں موبائل ڈرائیونگ لائسنس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق اس اقدام سے شہریوں کو دفاتر کے بار بار چکر لگانے اور لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے کی زحمت سے نجات ملے گی، موبائل ٹیم موقع پر موجود رہ کر درخواست گزاروں کو فوری سروس فراہم کر رہی ہے جبکہ بااخلاق اور تربیت یافتہ عملہ شفاف اور تیز رفتار طریقہ کار کے ذریعے لائسنس کا اجراء یقینی بنا رہا ہے ۔پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں اور قوانین کی پابندی کر کے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں۔