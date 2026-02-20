صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدھ بازار قتل کیس، ملزم گرفتار ، آلہ قتل برآمد

  • ملتان
بدھ بازار قتل کیس، ملزم گرفتار ، آلہ قتل برآمد

پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں کارروائی کر کے ملزم گرفتار کیا

ملتان (کرائم رپورٹر)بدھ بازار میں نوجوان محمد حسن کے قتل کے معاملے میں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور قتل میں استعمال ہونے والا آلہ بھی برآمد کر لیا۔ واقعہ طارق آباد میں بدھ بازار کے سٹال کے معاملے پر دو دکان داروں کے درمیان معمولی تلخ کلامی کے بعد شروع ہوا، جو جھگڑے میں تبدیل ہو کر قتل پر ختم ہوا۔ ملزم نے مقتول پر قینچی سے وار کر کے اسے شدید زخمی کیا، جس کے نتیجے میں محمد حسن موقع پر جاں بحق ہو گیا اور ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ رات گئے ملزم نے علاقہ مکینوں کے ہمراہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم کو حوالات میں بند کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

