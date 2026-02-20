صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیسکو روڈ میپ اجلاس،وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی کی شرکت

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقدہ یونیسکو سٹریٹجک کوآپریشن روڈ میپ (2026-2030) اجلاس میں شرکت کی۔

زرعی یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقدہ یونیسکو سٹریٹجک کوآپریشن روڈ میپ (2026-2030) اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں یونیسکو پاکستان کے نمائندگان اور مختلف قومی اداروں کے ذمہ داران شریک ہوئے۔

