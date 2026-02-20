یونیسکو روڈ میپ اجلاس،وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی کی شرکت
زرعی یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقدہ یونیسکو سٹریٹجک کوآپریشن روڈ میپ (2026-2030) اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں یونیسکو پاکستان کے نمائندگان اور مختلف قومی اداروں کے ذمہ داران شریک ہوئے۔