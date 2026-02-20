500 سے زائد مستحقین میں راشن تقسیم
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)فلاحی تنظیم الخیر ماڈل ویلج کیطرف سے احسانپور میں 500 سے زائد مستحقین میں راشن تقسیم۔
تقریب میں ڈپٹی کمشنر کوٹ ادوبیرسٹر بلال سلیم، ڈی پی او کوٹ ادومنصورقمر،پنجاب کالج کوٹ ادوکے پی آر اوحنیف سیماب نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستحق اور نادار افراد کی مدد کرنا ریاست اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور الخیر ماڈل ویلج جیسے ادارے عملی طور پردکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کوٹ نے ایڈمنسٹریٹر قاری منیر حسین کے ہمراہ ماڈل ویلج میں فٹبال سٹیچنگ سنٹرکا دورہ کیا اورانتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فلاحی منصوبوں کیلئے ضلعی انتظامیہ ہرممکن تعاون فراہم کرے گی۔