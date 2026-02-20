صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

500 سے زائد مستحقین میں راشن تقسیم

  • ملتان
500 سے زائد مستحقین میں راشن تقسیم

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)فلاحی تنظیم الخیر ماڈل ویلج کیطرف سے احسانپور میں 500 سے زائد مستحقین میں راشن تقسیم۔

تقریب میں ڈپٹی کمشنر کوٹ ادوبیرسٹر بلال سلیم، ڈی پی او کوٹ ادومنصورقمر،پنجاب کالج کوٹ ادوکے پی آر اوحنیف سیماب نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستحق اور نادار افراد کی مدد کرنا ریاست اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور الخیر ماڈل ویلج جیسے ادارے عملی طور پردکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کوٹ نے ایڈمنسٹریٹر قاری منیر حسین کے ہمراہ ماڈل ویلج میں فٹبال سٹیچنگ سنٹرکا دورہ کیا اورانتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فلاحی منصوبوں کیلئے ضلعی انتظامیہ ہرممکن تعاون فراہم کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

قصبہ ودھن میں دریائے جہلم کے کٹاؤ کا اعلی سطح کا نوٹس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ