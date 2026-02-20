اراضی تنازع، بھتیجوں نے چھریاں مار کر پھوپھی کو زخمی کردیا
جودھ پور (نمائندہ دنیا) تھانہ بارہ میل کی حدود میں زمین کے تنازع پر بھتیجوں نے پھوپھو کوثر بی بی پر چھریوں اور چاقو سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔
واقعہ عیدگاہ جناح آبادی میں پیش آیا، جہاں منور، تصور اور دیگر ملزمان نے خاتون کے پیٹ اور سر پر وار کیے اور فوری طور پر موقع سے فرار ہو گئے ۔مضروب خاتون کوثر بی بی کی حالت تشویشناک ہونے پر نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا ہے ۔ اہل علاقہ کے مطابق کچھ روز قبل کوثر بی بی نے اپنے ذاتی پلاٹ میں قبضہ کیا تھا، جس پر بھتیجوں نے رنجش پیدا کی اور تشدد پر اُتر آئے۔ بتایا گیا ہے کہ کوثر بی بی کی شادی چند سال قبل عبدالحکیم میں ہوئی تھی اور ان کا ساڑھے تین مرلے کا پلاٹ جناح آبادی میں واقع ہے ، جس میں وہ چند دن قبل منتقل ہوئی تھیں۔ پورا علاقہ اس بات کا گواہ ہے۔ کہ یہ پلاٹ کوثر بی بی کا ہی ہے ۔عوامی اور سماجی حلقوں نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے نوٹس لیکنے کی اپیل کی ہے ۔