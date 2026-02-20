صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
خانیوال کاکچہری بازار سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا

شہری، دکاندار اور طلبہ شدید مشکلات کا سامنا ،کمشنر سے فور ی نوٹس کا مطالبہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) کچہری بازار سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا جس سے شہری، دکاندار اور طلباء مشکلات کا شکار ہیں۔ گندے پانی کے جمع ہونے سے آمد و رفت تقریباً معطل ہو گئی ہے اور کئی مقامات پر شہری گزرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں۔متاثرہ دکانداروں اور شہریوں نے متعدد بار شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونے پر وا سا کی ناقص کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے ۔ انہوں نے کمشنر ملتان سے نوٹس لینے اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ عوام کو اس پریشانی سے نجات مل سکے ۔

 

