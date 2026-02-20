صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ المدینہ میں استقبالِ رمضان تقریب ،کامیاب طلبہ میں اسناد تقسیم

  • ملتان
مدرسہ المدینہ میں استقبالِ رمضان تقریب ،کامیاب طلبہ میں اسناد تقسیم

ٹاٹے پور(نامہ نگار)مدرسہ المدینہ اللہ والی مسجد میں استقبالِ رمضان کے سلسلے میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں سال 2025 کے دوران 25 بچوں کے ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے اور 6 بچوں کے قرآن مجید حفظ کرنے پر انہیں مبارکباد دی گئی۔

یہ امتحان کنزا المدارس بورڈ کے تحت منعقد ہوا تھا جس میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو دعوت اسلامی کی جانب سے اسناد دی گئیں۔اس موقع پر قاری حافظ شہزاد رسول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور ناظرہ مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل کامیابی دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے اور قرآن مجید کی تعلیم دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے ۔تقریب میں علاقہ بھر سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر میں طلبہ اور اساتذہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

